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Мария Погребняк попала в клинику из-за нервного срыва

Дизайнер Мария Погребняк из-за нервного срыва попала в клинику. Проблемы со здоровьем у супруги футболиста начались после скандала с giveaway.
Мария Погребняк попала в клинику из-за нервного срыва

Организаторы розыгрыша вместо обещанных айфонов вручили победителям пальчиковые батарейки, которые были упакованы в коробки от Apple. Обманутые участники начали писать сообщения Марии Погребняк. После этого она купила смартфоны за личные деньги и подарила их победителям. Невзирая на это, жена спортсмена продолжила получать огромное количество сообщений с претензиями. Вследствие этого дизайнер угодила в клинику с нервным срывом.
Мария Погребняк попала в клинику из-за нервного срыва

В Instagram-storis Мария Погребняк показала, что ее вес снизился до 42 килограммов. В настоящее время супруга Павела Погребняк идет на поправку, однако находится под постоянным присмотром медиков. Жена футболиста заявила, что после реабилитации она обратиться к адвокатам.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:05

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