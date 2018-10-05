Мария Погребняк попала в клинику из-за нервного срыва

Организаторы розыгрыша вместо обещанных айфонов вручили победителям пальчиковые батарейки, которые были упакованы в коробки от Apple. Обманутые участники начали писать сообщения Марии Погребняк. После этого она купила смартфоны за личные деньги и подарила их победителям. Невзирая на это, жена спортсмена продолжила получать огромное количество сообщений с претензиями. Вследствие этого дизайнер угодила в клинику с нервным срывом.В Instagram-storis Мария Погребняк показала, что ее вес снизился до 42 килограммов. В настоящее время супруга Павела Погребняк идет на поправку, однако находится под постоянным присмотром медиков. Жена футболиста заявила, что после реабилитации она обратиться к адвокатам.