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В YouTube появился первый трейлер третьего сезона "Сорвиголовы"

В YouTube на канале Netflix опубликован первый трейлер третьего сезона телесериала "Сорвиголова". Все эпизоды проекта станут доступны на стриминговом сервисе Netflix 19 октября.
В YouTube появился первый трейлер третьего сезона "Сорвиголовы"

Судя по ролику, слепой юрист по имени Мэтт Мердок сражается с дьяволом Адской кухни. Супергерой, который в совершенстве владеет боевыми искусствами, снова столкнется с Кингпином, который захватил власть в городе. В сериале появится новый враг - самозванец, подражающий Дьяволу Адской кухни.

В сериале "Сорвиголова" также снимались Винсент Д’Онофрио, Дебора Энн Уолл, Чарли Кокс, Элден Хенсон и другие актеры.


 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:29

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