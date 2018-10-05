В YouTube появился первый трейлер третьего сезона "Сорвиголовы"
В YouTube на канале Netflix опубликован первый трейлер третьего сезона телесериала "Сорвиголова". Все эпизоды проекта станут доступны на стриминговом сервисе Netflix 19 октября.
Судя по ролику, слепой юрист по имени Мэтт Мердок сражается с дьяволом Адской кухни. Супергерой, который в совершенстве владеет боевыми искусствами, снова столкнется с Кингпином, который захватил власть в городе. В сериале появится новый враг - самозванец, подражающий Дьяволу Адской кухни.
В сериале "Сорвиголова" также снимались Винсент Д’Онофрио, Дебора Энн Уолл, Чарли Кокс, Элден Хенсон и другие актеры.
Судя по ролику, слепой юрист по имени Мэтт Мердок сражается с дьяволом Адской кухни. Супергерой, который в совершенстве владеет боевыми искусствами, снова столкнется с Кингпином, который захватил власть в городе. В сериале появится новый враг - самозванец, подражающий Дьяволу Адской кухни.
В сериале "Сорвиголова" также снимались Винсент Д’Онофрио, Дебора Энн Уолл, Чарли Кокс, Элден Хенсон и другие актеры.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:29