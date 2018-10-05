В YouTube появился первый трейлер третьего сезона "Сорвиголовы"

Судя по ролику, слепой юрист по имени Мэтт Мердок сражается с дьяволом Адской кухни. Супергерой, который в совершенстве владеет боевыми искусствами, снова столкнется с Кингпином, который захватил власть в городе. В сериале появится новый враг - самозванец, подражающий Дьяволу Адской кухни.В сериале "Сорвиголова" также снимались Винсент Д’Онофрио, Дебора Энн Уолл, Чарли Кокс, Элден Хенсон и другие актеры.