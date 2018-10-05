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В Ростове ожидаются первые заморозки

В Ростове-на-Дону ожидаются заморозки на почве до двух градусов ниже нуля. Управление по ЧС просит горожан соблюдать технику безопасности при использовании обогревателей.
В Ростове ожидаются первые заморозки

Гидрометцентр сообщает, что 6 и 7 октября (суббота, воскресенье) ожидается похолодание и заморозки на почве. В ночь на 6 и под утро 7 октября синоптики ожидают промерзание почвы до -2 градусов мороза.

В связи с резкими похолоданиями многие граждане приобретают приборы для отопления своих жилищ. Однако стоит помнить об опасности таких приспособлений, не нужно оставлять их включенными без присмотра. Ростовское управление по ЧС и гражданской обороне настоятельно рекомендует жителям города быть предельно внимательными при использовании обогревательных приборов в помещении.


 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:05

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