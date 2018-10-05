В Санкт-Петербурге во время купания чуть не утонул маленький ребёнок
Вчера, 4 октября, около половины девятого вечера в одной из квартир на проспекте Маршака Красногвардейского района чуть не утонул младенец 2018 года рождения. Произошло это в момент купания ребёнка.
28-летняя молодая мама признаётся, что малыш оказался под водой по её невнимательности. Ребёнок срочно доставлен в Педиатрический университет, его состояние оценивается медиками как тяжёлое.
По факту данного происшествия ведётся расследование.
28-летняя молодая мама признаётся, что малыш оказался под водой по её невнимательности. Ребёнок срочно доставлен в Педиатрический университет, его состояние оценивается медиками как тяжёлое.
По факту данного происшествия ведётся расследование.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:15