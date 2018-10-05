В Японии разрешено редактировать геном у эмбрионов человека

По закону учёным не запрещалось вмешиваться в геном эмбриона, но одновременно и не разрешалось. Правительство нейтрально относилось, к подобного рода, исследованиям. К тому же правило о запрете размножения генно-модифицированных людей не являлось обязательным. Получив разрешение на редактирование геномов у эмбрионов, учёные смогут наблюдать за самым ранним развитием человека. В будущем технология изменения ДНК позволить избегать болезней связанных с мутацией гена.Вопрос о этических нормах остаётся открытым во многих странах мира. Большинство считают, что существует опасность использования ДНК не в медицинских целях. На данный момент в мире осуществлено восемь крупнейших исследований по вмешательству в геном. Больше всего эксперименты проводились в США и Японии. Россия только проводит сбор информации о результатах редактирования генома у эмбрионов.