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В Японии разрешено редактировать геном у эмбрионов человека

В Японии теперь возможность редактирования геномом стала законной, что даёт большие надежды учёным. Министерство здравоохранения и науки в Японии утвердило официальные правила по проведению такого вмешательства.
В Японии разрешено редактировать геном у эмбрионов человека

По закону учёным не запрещалось вмешиваться в геном эмбриона, но одновременно и не разрешалось. Правительство нейтрально относилось, к подобного рода, исследованиям. К тому же правило о запрете размножения генно-модифицированных людей не являлось обязательным. Получив разрешение на редактирование геномов у эмбрионов, учёные смогут наблюдать за самым ранним развитием человека. В будущем технология изменения ДНК позволить избегать болезней связанных с мутацией гена.

Вопрос о этических нормах остаётся открытым во многих странах мира. Большинство считают, что существует опасность использования ДНК не в медицинских целях. На данный момент в мире осуществлено восемь крупнейших исследований по вмешательству в геном. Больше всего эксперименты проводились в США и Японии. Россия только проводит сбор информации о результатах редактирования генома у эмбрионов.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:25

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