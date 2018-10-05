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Коллекция личных вещей Робина Уильямса продали на аукционе за $6 млн

В Нью-Йорке на торгах была продана коллекция личных вещей известного американского актёра Робина Уильямса, а также его экс-супруги Марши Гарсес за $6 млн. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Коллекция личных вещей Робина Уильямса продали на аукционе за $6 млн


На продажу выставили награды, вручённые Робину Уильямсу. "Золотой глобус", которым артист был награжден за роль в кинофильме "Доброе утро, Вьетнам", был продан за $27 5000. Шпага с киноленты "Капитан Крюк" куплена за $4 800. В этой картине голливудский актер сыграл Питера Пэна.

Также на аукционе были выставлены часы, игрушки, картины, разные предметы искусства и интерьера.


 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:14

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