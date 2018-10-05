Коллекция личных вещей Робина Уильямса продали на аукционе за $6 млн

На продажу выставили награды, вручённые Робину Уильямсу. "Золотой глобус", которым артист был награжден за роль в кинофильме "Доброе утро, Вьетнам", был продан за $27 5000. Шпага с киноленты "Капитан Крюк" куплена за $4 800. В этой картине голливудский актер сыграл Питера Пэна.Также на аукционе были выставлены часы, игрушки, картины, разные предметы искусства и интерьера.