LG планирует выпустить уникальный смартфон с гибким экраном

Разработчики бренда несколько лет подряд работают над созданием устройства со сгибающимся экраном. Специалисты отмечают, что продукт действительно будет особенным. В свою очередь производитель не хочет такой смартфон выпускать ради первенства в данной сфере. Компания LG хочет в первую очередь пользователям подарить яркие впечатления.По словам представителей компании, они собираются изучить конкурирующий рынок после презентации первых устройств с гибкими экранами. Потом они решат, в каком именно направлении им требуется двигаться в своих разработках. Пользователи не знают, чем интересны могут быть такие устройства. Пока неизвестно, когда именно в LG приступят к выпуску данных новинок.