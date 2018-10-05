Стало известно, почему репер Feca отменил тур по России

Концерты были отменены из-за того, что билеты просто не продались. Такая информация появилась на сайте известного российского блогера Ильи Варламова. Ранее считалось, что отмена тура связана с новым альбомом исполнителя под название «Пути неисповедимы», но выяснилось, что политика здесь вовсе ни при чём.Исполнитель хип-хопа Feca обещает своим поклонникам, что он обязательно посетит города, которые были запланированы на осень 2018 года, но только в следующем году. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.