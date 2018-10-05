Стало известно, почему репер Feca отменил тур по России
О том, что концертный тур репера Feca по России был отменён, стало известно 3 октября. Причина принятия такого решения стала известна только сегодня.
Концерты были отменены из-за того, что билеты просто не продались. Такая информация появилась на сайте известного российского блогера Ильи Варламова. Ранее считалось, что отмена тура связана с новым альбомом исполнителя под название «Пути неисповедимы», но выяснилось, что политика здесь вовсе ни при чём.
Исполнитель хип-хопа Feca обещает своим поклонникам, что он обязательно посетит города, которые были запланированы на осень 2018 года, но только в следующем году. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Концерты были отменены из-за того, что билеты просто не продались. Такая информация появилась на сайте известного российского блогера Ильи Варламова. Ранее считалось, что отмена тура связана с новым альбомом исполнителя под название «Пути неисповедимы», но выяснилось, что политика здесь вовсе ни при чём.
Исполнитель хип-хопа Feca обещает своим поклонникам, что он обязательно посетит города, которые были запланированы на осень 2018 года, но только в следующем году. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:40