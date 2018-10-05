АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Британские водители ругаются матом каждые 3 км пути
EUR 76.05 USD 66.21
Курс валют на 05.10.2018

Стало известно, почему репер Feca отменил тур по России

О том, что концертный тур репера Feca по России был отменён, стало известно 3 октября. Причина принятия такого решения стала известна только сегодня.
Стало известно, почему репер Feca отменил тур по России

Концерты были отменены из-за того, что билеты просто не продались. Такая информация появилась на сайте известного российского блогера Ильи Варламова. Ранее считалось, что отмена тура связана с новым альбомом исполнителя под название «Пути неисповедимы», но выяснилось, что политика здесь вовсе ни при чём.

Исполнитель хип-хопа Feca обещает своим поклонникам, что он обязательно посетит города, которые были запланированы на осень 2018 года, но только в следующем году. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследование: Британские водители ругаются матом
Ольга Бузова украсила свой автомобиль «масонским
Томография помогла расшифровать обожженный свиток
В Японии разрешено редактировать геном у
Ольга Бузова от волнения не могла уснуть перед
Nintendo превратит смартфоны в консоль Game Boy
LG планирует выпустить уникальный смартфон с
Актер Георгий Кудренко впервые стал отцом
Стало известно, почему репер Feca отменил тур по
Toyota отзывает 2,5 миллиона габридных авто из-за
«Живой Кен» Родриго Алвес захотел стать Питером
Мария Погребняк попала в клинику из-за нервного
Коллекция личных вещей Робина Уильямса продали на
Видео редкой черепахи-мутанта из Китая появилось
Apple отрицает внедрение чипов-шпионов КНР в свои
Nokia представила новый смартфон Nokia 7.1 с
Крис Эванс больше не будет играть роль Капитана
Саша Черно опровергла слухи, что Иосифу Оганесяну
В России приняли решение разрешить продавать на
Ольга Бузова: «Сергей Зеленский мог стать моим
Александр Ревва поделился с поклонниками в
Дэвид Линч вместе с Showtime и Collider Games
Учёные: Разработан робот, способный обнаружить и
В Сети появились слухи о беременности Ирины Шейк
Лимитированный мотоцикл «Урал» оснастили
Windows 10 больше не будет внезапно обновляться
В Instagram подписчики спутали беременную Нюшу с
Ученые доказали, что хроническое недосыпание
В соцсети “Одноклассники” заработала возможность
Нейрохирург прооперировал плюшевого медведя
Просмотреть все новости