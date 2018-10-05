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Видео редкой черепахи-мутанта из Китая появилось в Сети

Работники китайского заповедника, который находится в городе Шанжао, опубликовали на платформе YouTube видеоролик с черепахой-мутантом. Пресмыкающееся родилось три месяца назад.

Видео редкой черепахи-мутанта из Китая появилось в Сети


Черепаха родилась с 2-мя головами, при этом каждая контролирует свою часть тела. На размещенном ролике видно, что пресмыкающееся передвигается на лапах не синхронно. Работники заповедника содержат животное отдельно от его сородичей, так как опасаются, что мутировавший ген передастся их будущим потомкам. Ученые считают, что мутация скорей всего появилась из-за неблагоприятных условий среды.



Ранее сообщилось, что в США была найдена мертвая свинья-мутант. Ее конечности оказались похожи на человеческие руки.


 
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В мире / Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:46

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