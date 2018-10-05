«Живой Кен» Родриго Алвес захотел стать Питером Пэном
Британец Родриго Алвес, прославившийся на весь мир как «живой Кен», теперь решил перевоплотиться в Питера Пэна. Для этого 35-летний мужчина в 65 раз лег на хирургический стол.
Операция по подтяжке лица проходила в Россию. Родриго Алвес специально прилетел из Англии в Москву. В марте 2018 года «живой Кен» уже посещал российскую столицу. Тогда он пытался найти спутницу, похожую на Барби, но вернулся домой ни с чем.
Операция по подтяжке лица проходила в Россию. Родриго Алвес специально прилетел из Англии в Москву. В марте 2018 года «живой Кен» уже посещал российскую столицу. Тогда он пытался найти спутницу, похожую на Барби, но вернулся домой ни с чем.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:15