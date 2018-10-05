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«Живой Кен» Родриго Алвес захотел стать Питером Пэном

Британец Родриго Алвес, прославившийся на весь мир как «живой Кен», теперь решил перевоплотиться в Питера Пэна. Для этого 35-летний мужчина в 65 раз лег на хирургический стол.
«Живой Кен» Родриго Алвес захотел стать Питером Пэном
В России Родриго Алвес благодаря своим бесчисленным операциям по изменению внешности прославился в 2018 году и стал известен, как «живой Кен». Пластические хирурги придали ему такую внешность, что он стал похож на друга знаменитой детской куклы Барби. Несмотря на то, что Родриго Алвес в своих интервью предостерегал не делать пластические операции, сам он решил еще раз воспользоваться услугами врачей. По словам «живого Кена», ему сейчас 35 лет и его главная мечта — всю жизнь оставаться молодым, как Питер Пэн, поэтому он захотел принять облик нестареющего юноши.

Операция по подтяжке лица проходила в Россию. Родриго Алвес специально прилетел из Англии в Москву. В марте 2018 года «живой Кен» уже посещал российскую столицу. Тогда он пытался найти спутницу, похожую на Барби, но вернулся домой ни с чем.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:15

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