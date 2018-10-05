«Живой Кен» Родриго Алвес захотел стать Питером Пэном

В России Родриго Алвес благодаря своим бесчисленным операциям по изменению внешности прославился в 2018 году и стал известен, как «живой Кен». Пластические хирурги придали ему такую внешность, что он стал похож на друга знаменитой детской куклы Барби. Несмотря на то, что Родриго Алвес в своих интервью предостерегал не делать пластические операции, сам он решил еще раз воспользоваться услугами врачей. По словам «живого Кена», ему сейчас 35 лет и его главная мечта — всю жизнь оставаться молодым, как Питер Пэн, поэтому он захотел принять облик нестареющего юноши.Операция по подтяжке лица проходила в Россию. Родриго Алвес специально прилетел из Англии в Москву. В марте 2018 года «живой Кен» уже посещал российскую столицу. Тогда он пытался найти спутницу, похожую на Барби, но вернулся домой ни с чем.