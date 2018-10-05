Apple отрицает внедрение чипов-шпионов КНР в свои устройства

По заявлению Bloomberg, КНР следит за многими крупными компаниями в Соединённых Штатах, применяя специальные чипы-шпионы. Согласно утверждениям специалистов, вмешательству были подвержены Super Micro Computer, Apple, Amazon. В свою очередь «купертиновцы» опровергли существование таких чипов. Они заявили, что речь идёт об абсолютно другой ситуации. По словам представителей Apple, они в 2016 году сталкивались с устройством, которое передавало данные с серверов iCloud. Однако тогда эксперты посчитали такое внедрение случайностью, но не целенаправленной атакой КНР на компанию.Вследствие этого Apple отрицает существование в настоящее время шпионских устройств в «купертиновских» лабораториях.