АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взрыва и возгорания
EUR 76.05 USD 66.21
Курс валют на 05.10.2018

Apple отрицает внедрение чипов-шпионов КНР в свои устройства

Компания Apple отрицает внедрение технологий военной разведки КНР в свои устройства. «Яблочники» отмечают, что на серверах iCloud отсутствуют китайские чипы-шпионы.

Apple отрицает внедрение чипов-шпионов КНР в свои устройства


По заявлению Bloomberg, КНР следит за многими крупными компаниями в Соединённых Штатах, применяя специальные чипы-шпионы. Согласно утверждениям специалистов, вмешательству были подвержены Super Micro Computer, Apple, Amazon. В свою очередь «купертиновцы» опровергли существование таких чипов. Они заявили, что речь идёт об абсолютно другой ситуации. По словам представителей Apple, они в 2016 году сталкивались с устройством, которое передавало данные с серверов iCloud. Однако тогда эксперты посчитали такое внедрение случайностью, но не целенаправленной атакой КНР на компанию.

Вследствие этого Apple отрицает существование в настоящее время шпионских устройств в «купертиновских» лабораториях.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple отрицает внедрение чипов-шпионов КНР в свои
Nokia представила новый смартфон Nokia 7.1 с
Крис Эванс больше не будет играть роль Капитана
Саша Черно опровергла слухи, что Иосифу Оганесяну
В России приняли решение разрешить продавать на
Ольга Бузова: «Сергей Зеленский мог стать моим
Александр Ревва поделился с поклонниками в
Дэвид Линч вместе с Showtime и Collider Games
Учёные: Разработан робот, способный обнаружить и
В Сети появились слухи о беременности Ирины Шейк
Лимитированный мотоцикл «Урал» оснастили
Windows 10 больше не будет внезапно обновляться
В Instagram подписчики спутали беременную Нюшу с
Ученые доказали, что хроническое недосыпание
В соцсети “Одноклассники” заработала возможность
Нейрохирург прооперировал плюшевого медведя
Bugatti планируют выпустить кроссовер
Информация о госпитализации Павла Воли не
Учёные: Приоткрыт секретный механизм действия
Игра Civilization VI появилась в доступе на iPhone
Новая функция почтового сервиса Google испугала
50-летняя Джулия Робертс раскрыла главную причину
Спортивный комментатор Твалтвадзе: Криштиану
СМИ: Том Круз не видится с 12-летней дочерью Сури
Во время Парижского автосалона презентовали новый
Хабиб Нурмагомедов жестко обратился к фанатам
Брэд Питт пришел на благотворительный концерт Red
Рэпер Mr.Rista обнаружен мёртвым в Подмосковье
Дебют нового кроссовера Volkswagen T-Cross
В Иркутске после концерта госпитализирован Павел
Просмотреть все новости