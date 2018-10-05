Крис Эванс больше не будет играть роль Капитана Америки

Артист в своем посте поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте. Запись кинозвезды в течение небольшого промежутка времени смогла собрать около 82 тысяч лайков и более 21 тысячи ретвитов. О гибели Капитана Америки в «Мстителях 4» стало известно в марте этого года. Тогда Крис Эванс рассказал журналистам об окончании контракта с Marvel, при этом продлевать его артист не собирается.По некоторым данным, актер начинает свой проект, где он будет выступать в качестве продюсера и актера. Это телесериал под названием «Защита Джейкоба». Картина будет снята для компании Apple.