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Крис Эванс больше не будет играть роль Капитана Америки

Крис Эванс в своем аккаунте Twitter сообщил, что после завершения съемок «Мстителей 4» он не будет играть роль Капитана Америка. Актер оповестил, что также завершился его контракт с Marvel Studios.

Крис Эванс больше не будет играть роль Капитана Америки


Артист в своем посте поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте. Запись кинозвезды в течение небольшого промежутка времени смогла собрать около 82 тысяч лайков и более 21 тысячи ретвитов. О гибели Капитана Америки в «Мстителях 4» стало известно в марте этого года. Тогда Крис Эванс рассказал журналистам об окончании контракта с Marvel, при этом продлевать его артист не собирается.

Крис Эванс больше не будет играть роль Капитана Америки


По некоторым данным, актер начинает свой проект, где он будет выступать в качестве продюсера и актера. Это телесериал под названием «Защита Джейкоба». Картина будет снята для компании Apple.


 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:17

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