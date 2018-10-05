В России приняли решение разрешить продавать на АЗС слабоалкогольное пиво и вино

Дмитрий Козак, являющийся вице-премьером, в сентябре в рамках совещания принял решение разрешить продавать алкоголь на Автозаправочных станциях. Речь в данном случае ведётся о слабоалкогольных напитках – вине, а также пиве. Данное предложение было выдвинуто нефтяными компаниями. По их мнению, снятие запрета сможет помочь остановить повышение расценок на бензин. Реализация алкогольных напитков даст для автозаправок дополнительный заработок.Стоит напомнить, что спиртные напитки не продаются совместно с бензином уже с 2011 года. Однако на статистику аварий вследствие распития алкоголя за рулём это никак не повлияло. В 2010 году зафиксировали 11 800 таких ДТП, а в 2015 году – 16 000.