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В России приняли решение разрешить продавать на АЗС слабоалкогольное пиво и вино

В России приняли решение ограничить увеличение расценок на топливо, предоставив автомобильным заправкам возможность дополнительного заработка. При этом на АЗС планируют вернуть слабоалкогольное пиво, а также вино.

В России приняли решение разрешить продавать на АЗС слабоалкогольное пиво и вино


Дмитрий Козак, являющийся вице-премьером, в сентябре в рамках совещания принял решение разрешить продавать алкоголь на Автозаправочных станциях. Речь в данном случае ведётся о слабоалкогольных напитках – вине, а также пиве. Данное предложение было выдвинуто нефтяными компаниями. По их мнению, снятие запрета сможет помочь остановить повышение расценок на бензин. Реализация алкогольных напитков даст для автозаправок дополнительный заработок.

Стоит напомнить, что спиртные напитки не продаются совместно с бензином уже с 2011 года. Однако на статистику аварий вследствие распития алкоголя за рулём это никак не повлияло. В 2010 году зафиксировали 11 800 таких ДТП, а в 2015 году – 16 000.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:59

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