В Сети появились слухи о беременности Ирины Шейк из-за ее одежды
Американские фоторепортёры сфотографировали российскую топ-модель Ирину Шейк во время прогулки по Нью-Йорку с актёром Брэдли Купером и их дочерью Леей. Элементом одежды звезды была блуза свободного покроя яркой расцветки, что привело к появлению в Сети слухов об интересном положении знаменитости.
Хейтеры упрекнули Ирину Шейк в безвкусии в выборе наряда, отметив, что им было нелегко узнать в ней супермодель с обложек самых известных модных журналов. По их мнению, просторная блуза испортила внешний вид звезды. Фанаты Ирины Шейк принялись защищать свою любимицу, ведь знаменитости тоже имеют право надевать в нерабочее время такие наряды, какие им хочется.
Более того, некоторые пользователи посчитали, что под просторной одеждой Ирина Шейк попыталась скрыть от посторонних глаз свою беременность.
Хейтеры упрекнули Ирину Шейк в безвкусии в выборе наряда, отметив, что им было нелегко узнать в ней супермодель с обложек самых известных модных журналов. По их мнению, просторная блуза испортила внешний вид звезды. Фанаты Ирины Шейк принялись защищать свою любимицу, ведь знаменитости тоже имеют право надевать в нерабочее время такие наряды, какие им хочется.
Более того, некоторые пользователи посчитали, что под просторной одеждой Ирина Шейк попыталась скрыть от посторонних глаз свою беременность.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 05:30