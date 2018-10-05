АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взрыва и возгорания
EUR 76.05 USD 66.21
Курс валют на 05.10.2018

В Сети появились слухи о беременности Ирины Шейк из-за ее одежды

Американские фоторепортёры сфотографировали российскую топ-модель Ирину Шейк во время прогулки по Нью-Йорку с актёром Брэдли Купером и их дочерью Леей. Элементом одежды звезды была блуза свободного покроя яркой расцветки, что привело к появлению в Сети слухов об интересном положении знаменитости.
В Сети появились слухи о беременности Ирины Шейк из-за ее одежды

Хейтеры упрекнули Ирину Шейк в безвкусии в выборе наряда, отметив, что им было нелегко узнать в ней супермодель с обложек самых известных модных журналов. По их мнению, просторная блуза испортила внешний вид звезды. Фанаты Ирины Шейк принялись защищать свою любимицу, ведь знаменитости тоже имеют право надевать в нерабочее время такие наряды, какие им хочется.

Более того, некоторые пользователи посчитали, что под просторной одеждой Ирина Шейк попыталась скрыть от посторонних глаз свою беременность.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 05:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились слухи о беременности Ирины Шейк
Лимитированный мотоцикл «Урал» оснастили
Windows 10 больше не будет внезапно обновляться
В Instagram подписчики спутали беременную Нюшу с
Ученые доказали, что хроническое недосыпание
В соцсети “Одноклассники” заработала возможность
Нейрохирург прооперировал плюшевого медведя
Bugatti планируют выпустить кроссовер
Информация о госпитализации Павла Воли не
Учёные: Приоткрыт секретный механизм действия
Игра Civilization VI появилась в доступе на iPhone
Новая функция почтового сервиса Google испугала
50-летняя Джулия Робертс раскрыла главную причину
Спортивный комментатор Твалтвадзе: Криштиану
СМИ: Том Круз не видится с 12-летней дочерью Сури
Во время Парижского автосалона презентовали новый
Хабиб Нурмагомедов жестко обратился к фанатам
Брэд Питт пришел на благотворительный концерт Red
Рэпер Mr.Rista обнаружен мёртвым в Подмосковье
Дебют нового кроссовера Volkswagen T-Cross
В Иркутске после концерта госпитализирован Павел
В Instagram Максим Галкин показал пародирующего
Покупателям LADA Vesta подарят зимние шины
В Ленобласти будут штрафовать за хамскую езду на
Николай Басков рассказал фанатам о своей детской
Магазин Xiaomi временно продаёт смартфон Redmi S2
Ученые опровергли опасность лапши «Доширак»
Lionsgate представили новый трейлер картины
Роналду отстранили от игр за сборную из-за
Больного раком Николая Караченцова
Просмотреть все новости