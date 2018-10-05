В Сети появились слухи о беременности Ирины Шейк из-за ее одежды

Хейтеры упрекнули Ирину Шейк в безвкусии в выборе наряда, отметив, что им было нелегко узнать в ней супермодель с обложек самых известных модных журналов. По их мнению, просторная блуза испортила внешний вид звезды. Фанаты Ирины Шейк принялись защищать свою любимицу, ведь знаменитости тоже имеют право надевать в нерабочее время такие наряды, какие им хочется.Более того, некоторые пользователи посчитали, что под просторной одеждой Ирина Шейк попыталась скрыть от посторонних глаз свою беременность.