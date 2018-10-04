Информация о госпитализации Павла Воли не подтвердилась

Ранее в сети появилась новость, что Павел Воля попал в больницу в Иркутске, медики подозревали воспаление аппендицита. Администратор телезвезды сообщил, что здоровье артиста в порядке, и никакой госпитализации не было. Он продолжает работать по утверждённому графику и выступит 5 октября в Красноярске, а на следующий день – в Новосибирске.