Дэвид Линч вместе с Showtime и Collider Games создал VR-игру по мотивам "Твин Пикс"

Авторы проекта отмечают, что фанатам творчества Дэвида Линч предоставили возможность оценить новшество 13, а также 14 октября. Презентация новой «игрушки» пройдет в Лос-Анджелесе в стенах Ace Hotel в рамках проводящегося каждый год фестиваля Festival of Disruption.Стоит отметить, что VR-игры выступают искусственной реальностью, где объекты себя, как правило, ведут приближённо к поведению таких же объектов в пределах материальной реальности.