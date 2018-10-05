Дэвид Линч вместе с Showtime и Collider Games создал VR-игру по мотивам "Твин Пикс"
Дэвид Линч в тандеме с Showtime, а также Collider Games создал игру VR. Новинка базируется на сюжете практически всех сезонов "Твин Пикс".
Авторы проекта отмечают, что фанатам творчества Дэвида Линч предоставили возможность оценить новшество 13, а также 14 октября. Презентация новой «игрушки» пройдет в Лос-Анджелесе в стенах Ace Hotel в рамках проводящегося каждый год фестиваля Festival of Disruption.
Стоит отметить, что VR-игры выступают искусственной реальностью, где объекты себя, как правило, ведут приближённо к поведению таких же объектов в пределах материальной реальности.
Авторы проекта отмечают, что фанатам творчества Дэвида Линч предоставили возможность оценить новшество 13, а также 14 октября. Презентация новой «игрушки» пройдет в Лос-Анджелесе в стенах Ace Hotel в рамках проводящегося каждый год фестиваля Festival of Disruption.
Стоит отметить, что VR-игры выступают искусственной реальностью, где объекты себя, как правило, ведут приближённо к поведению таких же объектов в пределах материальной реальности.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30