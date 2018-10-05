АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взрыва и возгорания
EUR 76.05 USD 66.21
Курс валют на 05.10.2018

Дэвид Линч вместе с Showtime и Collider Games создал VR-игру по мотивам "Твин Пикс"

Дэвид Линч в тандеме с Showtime, а также Collider Games создал игру VR. Новинка базируется на сюжете практически всех сезонов "Твин Пикс".
Дэвид Линч вместе с Showtime и Collider Games создал VR-игру по мотивам "Твин Пикс"

Авторы проекта отмечают, что фанатам творчества Дэвида Линч предоставили возможность оценить новшество 13, а также 14 октября. Презентация новой «игрушки» пройдет в Лос-Анджелесе в стенах Ace Hotel в рамках проводящегося каждый год фестиваля Festival of Disruption.

Стоит отметить, что VR-игры выступают искусственной реальностью, где объекты себя, как правило, ведут приближённо к поведению таких же объектов в пределах материальной реальности.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова: «Сергей Зеленский мог стать моим
Александр Ревва поделился с поклонниками в
Дэвид Линч вместе с Showtime и Collider Games
Учёные: Разработан робот, способный обнаружить и
В Сети появились слухи о беременности Ирины Шейк
Лимитированный мотоцикл «Урал» оснастили
Windows 10 больше не будет внезапно обновляться
В Instagram подписчики спутали беременную Нюшу с
Ученые доказали, что хроническое недосыпание
В соцсети “Одноклассники” заработала возможность
Нейрохирург прооперировал плюшевого медведя
Bugatti планируют выпустить кроссовер
Информация о госпитализации Павла Воли не
Учёные: Приоткрыт секретный механизм действия
Игра Civilization VI появилась в доступе на iPhone
Новая функция почтового сервиса Google испугала
50-летняя Джулия Робертс раскрыла главную причину
Спортивный комментатор Твалтвадзе: Криштиану
СМИ: Том Круз не видится с 12-летней дочерью Сури
Во время Парижского автосалона презентовали новый
Хабиб Нурмагомедов жестко обратился к фанатам
Брэд Питт пришел на благотворительный концерт Red
Рэпер Mr.Rista обнаружен мёртвым в Подмосковье
Дебют нового кроссовера Volkswagen T-Cross
В Иркутске после концерта госпитализирован Павел
В Instagram Максим Галкин показал пародирующего
Покупателям LADA Vesta подарят зимние шины
В Ленобласти будут штрафовать за хамскую езду на
Николай Басков рассказал фанатам о своей детской
Магазин Xiaomi временно продаёт смартфон Redmi S2
Просмотреть все новости