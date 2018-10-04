Спортивный комментатор Твалтвадзе: Криштиану Роналду получает по заслугам
В беседе с журналистами Григорий Твалтвадзе заявил, что футболист Криштиану Роналду получает по заслугам. Спортивный комментатор считает, что Португальская федерация футбола поступает правильно, не прощая лидера сборной.
Недавно Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании, которое якобы произошло 9 лет назад. Позже появилась информация о том, что Португальская федерация футбола отстранила звездного спортсмена от игры в команде до конца текущего года в связи с обвинениями в домогательствах и изнасиловании. Григорий Твалтвадзе рассказал, что считает Криштиану Роналду настоящей звездой. Но комментатор уверен, что это звание нужно заслужить не только количеством денег или популярностью, но и человеческими качествами.
Комментатор убежде, что, отстранив Роналду от участия в сборной по футболу, федерация поступила правильно, поскольку спортсмен получает по заслугам.
Недавно Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании, которое якобы произошло 9 лет назад. Позже появилась информация о том, что Португальская федерация футбола отстранила звездного спортсмена от игры в команде до конца текущего года в связи с обвинениями в домогательствах и изнасиловании. Григорий Твалтвадзе рассказал, что считает Криштиану Роналду настоящей звездой. Но комментатор уверен, что это звание нужно заслужить не только количеством денег или популярностью, но и человеческими качествами.
Комментатор убежде, что, отстранив Роналду от участия в сборной по футболу, федерация поступила правильно, поскольку спортсмен получает по заслугам.
Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:30