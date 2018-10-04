Во время Парижского автосалона презентовали новый Seat Tarraco
Во время Парижского автосалона провели презентацию нового Seat Tarraco. Данный автомобиль получил ряд серьезных обновлений.
Примечательным является то, что, выбирая название для этого транспортного средства, проводили сначала голосование среди автолюбителей из 130 государств. Покупателям предложат приобрести модель Seat Tarraco в версии с полуторалитровым бензиновым силовым агрегатом, генерирующим 150 лошадиных сил. Более требовательным автолюбителям предлагается версия с двухлитровой силовой установкой на 190 лошадиных сил.
Топовая комплектация Seat Tarraco получит полный привод, а также семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Автомобиль оснащается передовыми опциями и возможностями, которые направлены на повышение комфорта и безопасности.
Примечательным является то, что, выбирая название для этого транспортного средства, проводили сначала голосование среди автолюбителей из 130 государств. Покупателям предложат приобрести модель Seat Tarraco в версии с полуторалитровым бензиновым силовым агрегатом, генерирующим 150 лошадиных сил. Более требовательным автолюбителям предлагается версия с двухлитровой силовой установкой на 190 лошадиных сил.
Топовая комплектация Seat Tarraco получит полный привод, а также семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Автомобиль оснащается передовыми опциями и возможностями, которые направлены на повышение комфорта и безопасности.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:54