Александр Ревва поделился с поклонниками в Instagram солнечным фото жены и дочки

Сейчас Александр Ревва вместе со своей семьей находится на курорте, но пока не разглашает? на каком именно. При этом юморист публикует фото с отдыха. Несколько часов назад артист разместил снимок, в комментарии к которому написал: "Всем солнечный привет от моих солнечных девочек с солнечного острова!!". На кадре запечатлены супруга и дочь Александра Реввы в купальниках возле бассейна.Подписчики знаменитости буквально засыпали его жену и наследницу комплиментами. Некоторые пытались узнать, где сейчас находится юморист с семьей, но ответа так и не получили. Всего за несколько часов с момента публикации пост Александра Реввы собрал более 63 тысяч отметок "Мне нравится".