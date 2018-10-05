Александр Ревва поделился с поклонниками в Instagram солнечным фото жены и дочки
Александр Ревва решил поделиться со своими фанатами солнечным снимком жены и дочки, которые сейчас на отдыхе. Соответствующая фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
Сейчас Александр Ревва вместе со своей семьей находится на курорте, но пока не разглашает? на каком именно. При этом юморист публикует фото с отдыха. Несколько часов назад артист разместил снимок, в комментарии к которому написал: "Всем солнечный привет от моих солнечных девочек с солнечного острова!!". На кадре запечатлены супруга и дочь Александра Реввы в купальниках возле бассейна.
Подписчики знаменитости буквально засыпали его жену и наследницу комплиментами. Некоторые пытались узнать, где сейчас находится юморист с семьей, но ответа так и не получили. Всего за несколько часов с момента публикации пост Александра Реввы собрал более 63 тысяч отметок "Мне нравится".
Сейчас Александр Ревва вместе со своей семьей находится на курорте, но пока не разглашает? на каком именно. При этом юморист публикует фото с отдыха. Несколько часов назад артист разместил снимок, в комментарии к которому написал: "Всем солнечный привет от моих солнечных девочек с солнечного острова!!". На кадре запечатлены супруга и дочь Александра Реввы в купальниках возле бассейна.
Подписчики знаменитости буквально засыпали его жену и наследницу комплиментами. Некоторые пытались узнать, где сейчас находится юморист с семьей, но ответа так и не получили. Всего за несколько часов с момента публикации пост Александра Реввы собрал более 63 тысяч отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:05