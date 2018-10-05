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Александр Ревва поделился с поклонниками в Instagram солнечным фото жены и дочки

Александр Ревва решил поделиться со своими фанатами солнечным снимком жены и дочки, которые сейчас на отдыхе. Соответствующая фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
Александр Ревва поделился с поклонниками в Instagram солнечным фото жены и дочки

Сейчас Александр Ревва вместе со своей семьей находится на курорте, но пока не разглашает? на каком именно. При этом юморист публикует фото с отдыха. Несколько часов назад артист разместил снимок, в комментарии к которому написал: "Всем солнечный привет от моих солнечных девочек с солнечного острова!!". На кадре запечатлены супруга и дочь Александра Реввы в купальниках возле бассейна.

Александр Ревва поделился с поклонниками в Instagram солнечным фото жены и дочки

Подписчики знаменитости буквально засыпали его жену и наследницу комплиментами. Некоторые пытались узнать, где сейчас находится юморист с семьей, но ответа так и не получили. Всего за несколько часов с момента публикации пост Александра Реввы собрал более 63 тысяч отметок "Мне нравится".


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:05

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