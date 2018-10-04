В Москве после концерта госпитализирован Павел Воля
Отечественный юморист Павел Воля оказался госпитализирован в одну из больниц Москвы. Такие сведения предоставляют общественности СМИ.
Источники утверждают, что госпитализация Павла Воли произошла сразу после концерта. В настоящее время сведения о причинах случившегося устанавливаются. По данным СМИ, у артиста подозревают аппендицит.
Источники утверждают, что госпитализация Павла Воли произошла сразу после концерта. В настоящее время сведения о причинах случившегося устанавливаются. По данным СМИ, у артиста подозревают аппендицит.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:08