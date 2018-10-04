Рэпер Mr.Rista обнаружен мёртвым в Подмосковье

Один из местных жильцов рассказал, что вызвал лифт, когда тот приехал и открылся, мужчина увидел лежащего в луже крови парня с перерезанным горлом. Стоит отметить, что убийство произошло 25 сентября. Двоих подозреваемых задержали в начале октября. Ими являются уроженцы Ульяновской области возрастом в 26, а также 29 лет.Подозреваемые признали на допросе свою вину, указав, что они напали на Mr.Rista с целью хищения имущества.