Хабиб Нурмагомедов жестко обратился к фанатам Конора Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов задался вопросом о том, куда подевался ирландский язык. Спортсмен из РФ убежден, что на нем почти никто не разговаривает. Также отечественный боец высказался и о родственниках Конора Макгрегора, заявив, что его соперник часто рассказывает про свои бои против Великобритании. В то же время дед ирландца по имени Кристофер был морским пехотинцем, участвуя в боях против жителей Ирландии. Российский боец обратился к фанатам своего оппонента, осуждая их за поддержку Макгрегора.Недавно прошла открытая тренировка этих спортсменов. На ней Конор Макгрегор дал обещание отправить Хабиба Нурмагомедова в нокаут.