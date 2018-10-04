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Хабиб Нурмагомедов жестко обратился к фанатам Конора Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов в грубой манере обратился к поклонникам Конора Макгрегора. Бой двух спортсменов состоится уже 6 октября.
Хабиб Нурмагомедов жестко обратился к фанатам Конора Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов задался вопросом о том, куда подевался ирландский язык. Спортсмен из РФ убежден, что на нем почти никто не разговаривает. Также отечественный боец высказался и о родственниках Конора Макгрегора, заявив, что его соперник часто рассказывает про свои бои против Великобритании. В то же время дед ирландца по имени Кристофер был морским пехотинцем, участвуя в боях против жителей Ирландии. Российский боец обратился к фанатам своего оппонента, осуждая их за поддержку Макгрегора.

Недавно прошла открытая тренировка этих спортсменов. На ней Конор Макгрегор дал обещание отправить Хабиба Нурмагомедова в нокаут.


 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:38

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