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Дебют нового кроссовера Volkswagen T-Cross состоится 25 октября

Новую версию компактного кроссовера Volkswagen T-Cross представят 25 октября. Широкой публике авто продемонстрируют в начале ноября в рамках автосалона в Сан-Паулу. В Европе транспортное средство начнут продавать в первой половине будущего года.
Дебют нового кроссовера Volkswagen T-Cross состоится 25 октября

Базой T-Cross выступит модульная платформа MQB-A0. Речь идёт о внедорожном исполнении пятидверного хэтчбека версии Volkswagen Polo. Колесная база авто достигает 2560 мм. Субкомпакт оснащается бензиновыми однолитровыми моторами на 95 и 110 лошадей, а также полуторалитровым старшим силовым агрегатом. Трансмиссией выступает шестиступенчатая "механика", а также роботизированная коробка передач на два сцепления. Кроме того, предусматривается два дизельных 1,6-литровых мотора на 95 и 115 лошадей.

Авто наделят "автопарковщиком", виртуальной панелью приборов, светодиодной оптикой, адаптивными амортизаторами, системами контроля рядности, предотвращения столкновений, мониторинга слепых зон и адаптивным круиз-контролем. Согласно предварительным данным, T-Cross оснащают только передним приводом. Новинку будут выпускать в рамках автозавода, расположенного в испанской Памплоне.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:12

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