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Лимитированный мотоцикл «Урал» оснастили канистрой с водкой

Легендарный мотоцикл «Урал» был оснащен канистрой с водкой. Данная версия транспортного средства получила название Ural Transsib Limited Edition.
Лимитированный мотоцикл «Урал» оснастили канистрой с водкой

Создатели реплики мотоцикла «Урал» вдохновлялись путешествием по Транссибирской магистрали. Главной чертой новинки, стал комфорт для пассажира, который будет сидеть в коляске. Он может спокойно уснуть, чему способствует как мягкий ход транспортного средства, так и звук его двигателя. Также в оснащения «Урала» входит подголовник, подлокотник, прорезиненная накидка на случай дождливой погоды, перчатки с подогревом и спальный мешок с мехом внутри. Кроме того, будут специальные сумки для вещей и канистра, в которой находятся четыре стопки и бутылка водки.

Стоимость Ural Transsib Limited Edition пока не разглашается. Но уже известно, что тираж этого мотоцикла будет ограничен до 20 штук.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:02

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