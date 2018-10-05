Лимитированный мотоцикл «Урал» оснастили канистрой с водкой
Легендарный мотоцикл «Урал» был оснащен канистрой с водкой. Данная версия транспортного средства получила название Ural Transsib Limited Edition.
Создатели реплики мотоцикла «Урал» вдохновлялись путешествием по Транссибирской магистрали. Главной чертой новинки, стал комфорт для пассажира, который будет сидеть в коляске. Он может спокойно уснуть, чему способствует как мягкий ход транспортного средства, так и звук его двигателя. Также в оснащения «Урала» входит подголовник, подлокотник, прорезиненная накидка на случай дождливой погоды, перчатки с подогревом и спальный мешок с мехом внутри. Кроме того, будут специальные сумки для вещей и канистра, в которой находятся четыре стопки и бутылка водки.
Стоимость Ural Transsib Limited Edition пока не разглашается. Но уже известно, что тираж этого мотоцикла будет ограничен до 20 штук.
Создатели реплики мотоцикла «Урал» вдохновлялись путешествием по Транссибирской магистрали. Главной чертой новинки, стал комфорт для пассажира, который будет сидеть в коляске. Он может спокойно уснуть, чему способствует как мягкий ход транспортного средства, так и звук его двигателя. Также в оснащения «Урала» входит подголовник, подлокотник, прорезиненная накидка на случай дождливой погоды, перчатки с подогревом и спальный мешок с мехом внутри. Кроме того, будут специальные сумки для вещей и канистра, в которой находятся четыре стопки и бутылка водки.
Стоимость Ural Transsib Limited Edition пока не разглашается. Но уже известно, что тираж этого мотоцикла будет ограничен до 20 штук.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:02