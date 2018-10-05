Лимитированный мотоцикл «Урал» оснастили канистрой с водкой

Создатели реплики мотоцикла «Урал» вдохновлялись путешествием по Транссибирской магистрали. Главной чертой новинки, стал комфорт для пассажира, который будет сидеть в коляске. Он может спокойно уснуть, чему способствует как мягкий ход транспортного средства, так и звук его двигателя. Также в оснащения «Урала» входит подголовник, подлокотник, прорезиненная накидка на случай дождливой погоды, перчатки с подогревом и спальный мешок с мехом внутри. Кроме того, будут специальные сумки для вещей и канистра, в которой находятся четыре стопки и бутылка водки.Стоимость Ural Transsib Limited Edition пока не разглашается. Но уже известно, что тираж этого мотоцикла будет ограничен до 20 штук.