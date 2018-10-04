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В Instagram Максим Галкин показал пародирующего Витаса сына

Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram поделился с фанатами новым видеороликом. Шоумен продемонстрировал поклонникам необычные таланты пятилетнего сына Гарри, парадирующего Витаса.
В Instagram Максим Галкин показал пародирующего Витаса сына

Накануне юморист опубликовал на своей странице в соцсети новое видео, на котором запечатлено, как Гарри пародирует Витаса, а также поет песню на французском языке. Максим Галкин и Алла Пугачева делают все, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза развивались и постигали этот мир.

Ролик сумел собрать свыше 600 тысяч отметок «Нравится» и сотни комментариев, в которых фолловеры пародиста высказывали свое восхищение. Подписчики похвалили родителей, подметив, что их дети вырастут интеллигентными и образованными людьми.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:59

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