В Instagram Максим Галкин показал пародирующего Витаса сына

Накануне юморист опубликовал на своей странице в соцсети новое видео, на котором запечатлено, как Гарри пародирует Витаса, а также поет песню на французском языке. Максим Галкин и Алла Пугачева делают все, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза развивались и постигали этот мир.Ролик сумел собрать свыше 600 тысяч отметок «Нравится» и сотни комментариев, в которых фолловеры пародиста высказывали свое восхищение. Подписчики похвалили родителей, подметив, что их дети вырастут интеллигентными и образованными людьми.