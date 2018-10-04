Покупателям LADA Vesta подарят зимние шины
"АвтоВАЗ" объявил о начале акции, в которой примут участие люди, желающие приобрести LADA Vesta. Покупателям этой модели подарят зимние шины.
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что акция касается всех модификации данной модели, в том числе LADA Vesta CNG и Vesta Cross. Также сообщается, что подарочные зимние комплекты для отечественного авто будут подбираться специально для каждой модели. Шины для зимнего периода имеют три диаметра, а именно 15, 16 и 17 дюймов. Покупатели любой модели LADA Vesta благодаря этой акции смогут сэкономить в сумме порядка 18-35 тысяч рублей.
По полученным данным, аукционное предложение сохранит свою актуальность до конца этого месяца. Производитель подарочной зимней резины при этом не указывается.
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что акция касается всех модификации данной модели, в том числе LADA Vesta CNG и Vesta Cross. Также сообщается, что подарочные зимние комплекты для отечественного авто будут подбираться специально для каждой модели. Шины для зимнего периода имеют три диаметра, а именно 15, 16 и 17 дюймов. Покупатели любой модели LADA Vesta благодаря этой акции смогут сэкономить в сумме порядка 18-35 тысяч рублей.
По полученным данным, аукционное предложение сохранит свою актуальность до конца этого месяца. Производитель подарочной зимней резины при этом не указывается.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:46