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Покупателям LADA Vesta подарят зимние шины

"АвтоВАЗ" объявил о начале акции, в которой примут участие люди, желающие приобрести LADA Vesta. Покупателям этой модели подарят зимние шины.
Покупателям LADA Vesta подарят зимние шины

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что акция касается всех модификации данной модели, в том числе LADA Vesta CNG и Vesta Cross. Также сообщается, что подарочные зимние комплекты для отечественного авто будут подбираться специально для каждой модели. Шины для зимнего периода имеют три диаметра, а именно 15, 16 и 17 дюймов. Покупатели любой модели LADA Vesta благодаря этой акции смогут сэкономить в сумме порядка 18-35 тысяч рублей.

По полученным данным, аукционное предложение сохранит свою актуальность до конца этого месяца. Производитель подарочной зимней резины при этом не указывается.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:46

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