Покупателям LADA Vesta подарят зимние шины

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что акция касается всех модификации данной модели, в том числе LADA Vesta CNG и Vesta Cross. Также сообщается, что подарочные зимние комплекты для отечественного авто будут подбираться специально для каждой модели. Шины для зимнего периода имеют три диаметра, а именно 15, 16 и 17 дюймов. Покупатели любой модели LADA Vesta благодаря этой акции смогут сэкономить в сумме порядка 18-35 тысяч рублей.По полученным данным, аукционное предложение сохранит свою актуальность до конца этого месяца. Производитель подарочной зимней резины при этом не указывается.