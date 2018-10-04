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50-летняя Джулия Робертс раскрыла главную причину своего похудения

Фанаты Джулии Робертс заметили, что актриса за последнее время стала заметно стройнее. Артистка решила рассказать поклонникам, каким образом сумела сбросить лишний вес.
50-летняя Джулия Робертс раскрыла главную причину своего похудения

В 2017 году Робертс набрала порядка 20 кг, после чего ходили слухи, что произошло это на фоне проблем, возникших в личной жизни актрисы. Она забыла о правильном питании и фитнесе, поэтому набрала лишний вес. Предполагается, что у кинозвезды имелись непростые отношения с супругом, кинооператором Дэнни Модером. Скорей всего, паре удалось преодолеть кризис. Актриса стала заметно стройнее, при этом с энтузиазмом участвует в новых проектах. Итоги похудения знаменитость решила явить миру на кинофестивале в Торонто. Накануне мать троих детей рассказала фанатам, как ей удалось сбросить лишние килограммы.

По признанию звезды, съемки нового проекта оказались непростыми. Она постоянно находилась на ногах, бегала по лестничным площадкам на высоких каблуках, а также носила большие сумки. По словам знаменитости, эта активность заменила ей кардиотренировку. Режиссер телесериала ''Возвращение домой'' Сэм Эсмейл отметил, что во время съемок Джулии Робертс совсем себя не жалела.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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