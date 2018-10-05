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В Instagram подписчики спутали беременную Нюшу с Юлией Волковой

Нюша в своем Instagram-аккаунте обнародовала новое фото, которым напугала своих поклонников. Многие фолловеры отметили, что певица в новом образе имеет сходство с экс-солисткой коллектива «Тату» Юлией Волковой.
В Instagram подписчики спутали беременную Нюшу с Юлией Волковой

Недавно Нюша явила фанатам новый видеоклип на композицию «Таю». Всего за неделю ролик собрал около 3,4 млн просмотров в YouTube. Но, как оказалось, не все фанаты успели посмотреть клип. Когда певица обнародовала в соцсети снимок со съёмок ролика, многие подписчики спутали свою любимицу с лесбиянкой. На фото Нюша запечатлена в образе героини последней видео-работы, которую артистка назвала Матильда.

Коротко стриженная брюнетка в джинсовом комбинезоне и свободной футболке сразу же показалась фолловерам схожей с экс-солисткой коллектива «Тату» Юлией Волковой. Публикация знаменитости в течение пяти дней собрала свыше 88 тысяч «лайков».


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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