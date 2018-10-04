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Больного раком Николая Караченцова госпитализировали

Людмила Поргина сообщила, что ее больного раком супруга Николая Караченцова госпитализировали. Медики диагностировали у знаменитого актера двустороннее воспаление легких.

Больного раком Николая Караченцова госпитализировали

Супруга Николая Караченцова сообщила, что артист находится в клинике уже несколько дней. После того, как знаменитости станет легче, семья планирует переехать на дачу. Специалисты рекомендуют Николаю Караченцову каждые 3 недели проходит химиотерапию и почаще бывать на свежем воздухе. Людмила Поргина рассказала, что воспаление легких часто диагностируют у страдающих онкологией. Несмотря на заболевание, актер регулярно делает зарядку. Чтобы артист не скучал, его супруга поет различные песни, читает ему стихи и готовит десерты. К концу текущего года пара планирует отправиться на отдых в Египет или Турцию.

Также Людмила Поргина сообщила, что их семья не платит за лечение Николая Караченцова. Они заплатили лишь за поездку в Израиль на облучение, и тогда им пришлось занять деньги на эту процедуру. Нужную сумму семье артиста помогли собрать Никита Михалков и Александр Калягин.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:14

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