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Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок в красном миниатюрном латексном наряде

Анна Седокова снова взволновала своих подписчиков в Instagram "горячей" фотографией. Певица опубликовала снимок в красном миниатюрном латексном наряде, в который, по словам фанатов, едва влезла.
Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок в красном миниатюрном латексном наряде

Анна Седокова обратилась к своим верным поклонникам и поинтересовалась у них, считают ли они, что если у кого-то нет девушки, то у другого их две. Также звезда спросила, справедливо ли это же в отношении мужчин. Уже не первый раз знаменитость подобным образом жалуется на одиночество. Вероятно, публикуя свежий пост, она надеялась получить ответ на вопрос, куда деваются достойные женихи, и почему её обходят стороной. Подписчики экс-участницы группы "ВИА Гра" принялись писать кумиру комплименты и признания в любви, надеясь затронуть струны души объекта обожания. Остальные же не уставали благодарить хозяйку аккаунта за публикацию новой фотографии, которая позволила им насладиться образом певицы в красном миниатюрном латексном наряде.

Потребовалось совсем немного времени, чтобы пост начал набирать одобрительные "лайки" и приобретать повышенную популярность. На этот раз облик Седоковой очень понравился пользователям Сети, и они не стали критиковать артистку за излишне вызывающий вид.


 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:10

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