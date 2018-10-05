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Учёные: Разработан робот, способный обнаружить и лечить рак простаты

Международная группа учёных разработала робота, который станет серьёзным открытие в мире медицины. Он сможет сам найти и провести лечение рака предстательной железы.
Учёные: Разработан робот, способный обнаружить и лечить рак простаты

Робот с искусственным интеллектом создавался в течение пяти лет учёными из разных стран мира. Тот факт, что новый аппарат специализируется только на раке простаты, специалисты объяснили двумя причинами. Во-первых, это самое распространённое онкологическое заболевание, во-вторых — самая лёгкая возможность использовать технику в виде робота из-за места расположения опухоли. Впрочем, эксплуатировать разработанную модель можно будет и при других болезнях. Например, при опухоли головы и шеи, для проведения биопсии на взятие опухолевых клеток.

Робот, способный обнаружить и лечить рак простаты, действует менее безболезненно, чем все ранее известные способы. Своими действиями он причинит намного меньше вреда окружающим органам и тканям. Лечение будет происходить изнутри самой опухоли и действовать непосредственно на раковые клетки.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 06:00

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