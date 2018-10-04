Марина Кравец: Ольга Бузова далеко не дура
Ведущая популярного реалити-шоу «Замуж за Бузову» Марина Кравец дала большое интервью, в котором весьма лестно отозвалась о главной героине проекта. В беседе с журналистами она призналась, что не относится к фанатам Ольги Бузовой как певицы, но при этом очень хорошо и искренне относится к ней как к человеку.
В целом в разговоре с Мариной Кравец было ясно, что она «обеляет» образ своей коллеги, но в то же время осознает, что многие говорят о Бузовой с иронией. Главным секретом теледивы она назвала то, что «она не робот, а человек». Кравец отметила веселость, общительность немного «сумасшедшинки» в Бузовой, и похвалила ее за то, что та не отрывается от мира, и наряду с творчеством ведет бизнес и различные проекты.
Не побоясь разочаровать публику, Марина Кравец определила умственные способности певицы, как «Бузова далеко не дура», хотя многие зрители и сомневаются в наличии интеллекта у ведущей «Дома-2».
В целом в разговоре с Мариной Кравец было ясно, что она «обеляет» образ своей коллеги, но в то же время осознает, что многие говорят о Бузовой с иронией. Главным секретом теледивы она назвала то, что «она не робот, а человек». Кравец отметила веселость, общительность немного «сумасшедшинки» в Бузовой, и похвалила ее за то, что та не отрывается от мира, и наряду с творчеством ведет бизнес и различные проекты.
Не побоясь разочаровать публику, Марина Кравец определила умственные способности певицы, как «Бузова далеко не дура», хотя многие зрители и сомневаются в наличии интеллекта у ведущей «Дома-2».