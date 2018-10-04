АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взрыва и возгорания
EUR 75.74 USD 65.42
Курс валют на 04.10.2018

Марина Кравец: Ольга Бузова далеко не дура

Ведущая популярного реалити-шоу «Замуж за Бузову» Марина Кравец дала большое интервью, в котором весьма лестно отозвалась о главной героине проекта. В беседе с журналистами она призналась, что не относится к фанатам Ольги Бузовой как певицы, но при этом очень хорошо и искренне относится к ней как к человеку.
Марина Кравец: Ольга Бузова далеко не дура

В целом в разговоре с Мариной Кравец было ясно, что она «обеляет» образ своей коллеги, но в то же время осознает, что многие говорят о Бузовой с иронией. Главным секретом теледивы она назвала то, что «она не робот, а человек». Кравец отметила веселость, общительность немного «сумасшедшинки» в Бузовой, и похвалила ее за то, что та не отрывается от мира, и наряду с творчеством ведет бизнес и различные проекты.

Марина Кравец: Ольга Бузова далеко не дура

Не побоясь разочаровать публику, Марина Кравец определила умственные способности певицы, как «Бузова далеко не дура», хотя многие зрители и сомневаются в наличии интеллекта у ведущей «Дома-2».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Магазин Xiaomi временно продаёт смартфон Redmi S2
Ученые опровергли опасность лапши «Доширак»
Lionsgate представили новый трейлер картины
Роналду отстранили от игр за сборную из-за
Больного раком Николая Караченцова
Юлия Савичева рассказала о своей эмоциональности
Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок в
Глава МИД Великобритании: Россия пожалеет о
Певица Слава сообщила фанатам в Instagram о своей
Groupe PSA заявила об отзыве авто Citroen и
Марина Кравец: Ольга Бузова далеко не дура
Ученые открыли первый спутник планеты за
Rammstein выпустит новый альбом в 2019 году
Эксперты назвали известных знаменитостей, которые
Письмо Генриха VII позволило установить личность
Метеорологи сообщили о первом символическом снеге
Энрике Иглесиас в Киеве на концерте страстно
Умные часы Watch W7 от LG обзавелись
Анна Хилькевич попрощалась с телесериалом
Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль в
Ученые раскрыли тайну нью-йоркской мумии из
Участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков
Конор Макгрегор грозится "снести голову" Хабибу
Вышел первый трейлер фильма «Вице-президент» с
«Мошенничество» по нужде: Удастся ли
Пастор перед смертью назвал роль России в
В середине 2019 года в Россию приедет новый
Альбина Джанабаева “засветила” обнаженную грудь
Цена наушников BeatsX от компании Apple снизилась
В Аргентине на строительной площадке был замечен
Просмотреть все новости