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Певица Слава сообщила фанатам в Instagram о своей депрессии

Популярная певица Слава в своем микроблоге Instagram обнародовала пост, в котором рассказала фанатам о депрессии. Артистка также сообщила, что начинается ее гастрольный тур, который приносит ей радость и удовольствие.
Певица Слава сообщила фанатам в Instagram о своей депрессии

Слава отметила, что в последние годы она практически не выходит из дома, что вводит ее в глубокую депрессию. Она не знает, сколько сможет так выдержать, поскольку морально ей тяжело, и поэтому новость о гастрольном туре стала радостной. Артистка заявила, что единственные, по кому она скучает и тоскует в период отсутствия, это ее дети. Пост за девять часов сумел собрать свыше 12 тысяч "лайков" и сотни комментариев, в которых фанаты стали активно поддерживать свою любимицу.

Ранее Слава сообщала поклонникам о гонораре, который ее дочь Александра получает за съемки в разных клипах. Сейчас наследнице певицы 19 лет. В юные годы девушка снималась в детских сериалах.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:58

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