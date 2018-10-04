Певица Слава сообщила фанатам в Instagram о своей депрессии
Популярная певица Слава в своем микроблоге Instagram обнародовала пост, в котором рассказала фанатам о депрессии. Артистка также сообщила, что начинается ее гастрольный тур, который приносит ей радость и удовольствие.
Слава отметила, что в последние годы она практически не выходит из дома, что вводит ее в глубокую депрессию. Она не знает, сколько сможет так выдержать, поскольку морально ей тяжело, и поэтому новость о гастрольном туре стала радостной. Артистка заявила, что единственные, по кому она скучает и тоскует в период отсутствия, это ее дети. Пост за девять часов сумел собрать свыше 12 тысяч "лайков" и сотни комментариев, в которых фанаты стали активно поддерживать свою любимицу.
Ранее Слава сообщала поклонникам о гонораре, который ее дочь Александра получает за съемки в разных клипах. Сейчас наследнице певицы 19 лет. В юные годы девушка снималась в детских сериалах.
Слава отметила, что в последние годы она практически не выходит из дома, что вводит ее в глубокую депрессию. Она не знает, сколько сможет так выдержать, поскольку морально ей тяжело, и поэтому новость о гастрольном туре стала радостной. Артистка заявила, что единственные, по кому она скучает и тоскует в период отсутствия, это ее дети. Пост за девять часов сумел собрать свыше 12 тысяч "лайков" и сотни комментариев, в которых фанаты стали активно поддерживать свою любимицу.
Ранее Слава сообщала поклонникам о гонораре, который ее дочь Александра получает за съемки в разных клипах. Сейчас наследнице певицы 19 лет. В юные годы девушка снималась в детских сериалах.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:58