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Магазин Xiaomi временно продаёт смартфон Redmi S2 за 700 рублей

Достоверно стало известно, что 4 октября магазин Xiaomi начал продажу смартфонов Redmi S2 за 700 рублей. Данная акция продлится около месяца.
Магазин Xiaomi временно продаёт смартфон Redmi S2 за 700 рублей

В начале этого года в продажу вышел смартфон Xiaomi Redmi S2. Стоимость гаджета тогда была от 16 до 18 тысяч рублей. Сегодня его можно приобрести почти в 25 раз дешевле. Об условиях покупки Redmi S2 за 700 рублей можно узнать в любом специализированном магазине России от продавца-консультанта. Покупателю предоставляется право выбора цвета корпуса. По предварительной информации, купить аппарат за всего 700 рублей можно будет после приобретения аксессуаров и продления гарантии.

Данная акция по покупке Redmi S2 за 700 рублей продлится до 1 ноября этого года, и действует она в магазинах производителя по всей России.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:02

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