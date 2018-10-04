Магазин Xiaomi временно продаёт смартфон Redmi S2 за 700 рублей

В начале этого года в продажу вышел смартфон Xiaomi Redmi S2. Стоимость гаджета тогда была от 16 до 18 тысяч рублей. Сегодня его можно приобрести почти в 25 раз дешевле. Об условиях покупки Redmi S2 за 700 рублей можно узнать в любом специализированном магазине России от продавца-консультанта. Покупателю предоставляется право выбора цвета корпуса. По предварительной информации, купить аппарат за всего 700 рублей можно будет после приобретения аксессуаров и продления гарантии.Данная акция по покупке Redmi S2 за 700 рублей продлится до 1 ноября этого года, и действует она в магазинах производителя по всей России.