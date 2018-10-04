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Кейт Миддлтон с детьми увлеклась изучением природы

Кейт Миддлтон вместе с детьми провела время в лондонском парке Paddington Recreation Ground. По информации издания People, представители королевской семьи на природе не только отдыхали.
Кейт Миддлтон с детьми увлеклась изучением природы

Прогуливаясь по парку, герцогиня общалась с преподавателями Лесной школы Сайерса Крофта. Они разговаривали о воспитании детей и пользе регулярного посещения зеленых зон. Особо значимыми Кейт Миддлтон считает личное познание природы, которым с недавнего времени увлеклась вместе с детьми. Несмотря на то, что такое хобби является не совсем обычным для монарших персон, герцогиня с наследниками, 3-летней Шарлоттой и 5-летним Джорджем, с искренним интересом разыскивают среди растений пауков. Они изучают представителей отряда членистоногих и порой даже ловят их.

Узнав о таком увлечении Кейт Миддлтон и детей, юзеры социальных сетей были немного удивлены. Их мнения разделились. Одних новое хобби герцогини привело в недоумение, а других восхитило.


 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 05:33

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