Кейт Миддлтон с детьми увлеклась изучением природы

Прогуливаясь по парку, герцогиня общалась с преподавателями Лесной школы Сайерса Крофта. Они разговаривали о воспитании детей и пользе регулярного посещения зеленых зон. Особо значимыми Кейт Миддлтон считает личное познание природы, которым с недавнего времени увлеклась вместе с детьми. Несмотря на то, что такое хобби является не совсем обычным для монарших персон, герцогиня с наследниками, 3-летней Шарлоттой и 5-летним Джорджем, с искренним интересом разыскивают среди растений пауков. Они изучают представителей отряда членистоногих и порой даже ловят их.Узнав о таком увлечении Кейт Миддлтон и детей, юзеры социальных сетей были немного удивлены. Их мнения разделились. Одних новое хобби герцогини привело в недоумение, а других восхитило.