Глава МИД Великобритании: Россия пожалеет о кибератаке

Как стало известно, хакеры планировали получить доступ к данным о крушении малайзийского Boeing в Украине. Хант утверждает, что России следует принять во внимание тот факт, что у данного действия будут последствия, как и то, что им не удастся отправить агентов с химическим оружием в Британию. С учетом того, что нет конкретной информации о хакерах, также как об их принадлежности к российскому правительству, данное заявление нуждается в подтверждениях.В МИД России, тем временем, данное заявление классифицируют как “шпиономанию”. Кроме того, под данную классификацию, судя по всему, подпадает не только Хант. Результаты прошедшей кибератаки, впрочем, остаются неизвестными.