АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взрыва и возгорания
EUR 75.74 USD 65.42
Курс валют на 04.10.2018

Глава МИД Великобритании: Россия пожалеет о кибератаке

Джереми Хант, глава МИД Великобритании, заявил, что Россия пожалеет о своей попытке взлома ОЗХО Амстердама. Политик утверждает, что данное происшествие стоит трактовать, как попытку дестабилизации демократии в других странах.
Глава МИД Великобритании: Россия пожалеет о кибератаке

Как стало известно, хакеры планировали получить доступ к данным о крушении малайзийского Boeing в Украине. Хант утверждает, что России следует принять во внимание тот факт, что у данного действия будут последствия, как и то, что им не удастся отправить агентов с химическим оружием в Британию. С учетом того, что нет конкретной информации о хакерах, также как об их принадлежности к российскому правительству, данное заявление нуждается в подтверждениях.

В МИД России, тем временем, данное заявление классифицируют как “шпиономанию”. Кроме того, под данную классификацию, судя по всему, подпадает не только Хант. Результаты прошедшей кибератаки, впрочем, остаются неизвестными.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Магазин Xiaomi временно продаёт смартфон Redmi S2
Ученые опровергли опасность лапши «Доширак»
Lionsgate представили новый трейлер картины
Роналду отстранили от игр за сборную из-за
Больного раком Николая Караченцова
Юлия Савичева рассказала о своей эмоциональности
Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок в
Глава МИД Великобритании: Россия пожалеет о
Певица Слава сообщила фанатам в Instagram о своей
Groupe PSA заявила об отзыве авто Citroen и
Марина Кравец: Ольга Бузова далеко не дура
Ученые открыли первый спутник планеты за
Rammstein выпустит новый альбом в 2019 году
Эксперты назвали известных знаменитостей, которые
Письмо Генриха VII позволило установить личность
Метеорологи сообщили о первом символическом снеге
Энрике Иглесиас в Киеве на концерте страстно
Умные часы Watch W7 от LG обзавелись
Анна Хилькевич попрощалась с телесериалом
Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль в
Ученые раскрыли тайну нью-йоркской мумии из
Участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков
Конор Макгрегор грозится "снести голову" Хабибу
Вышел первый трейлер фильма «Вице-президент» с
«Мошенничество» по нужде: Удастся ли
Пастор перед смертью назвал роль России в
В середине 2019 года в Россию приедет новый
Альбина Джанабаева “засветила” обнаженную грудь
Цена наушников BeatsX от компании Apple снизилась
В Аргентине на строительной площадке был замечен
Просмотреть все новости