Глава МИД Великобритании: Россия пожалеет о кибератаке
Джереми Хант, глава МИД Великобритании, заявил, что Россия пожалеет о своей попытке взлома ОЗХО Амстердама. Политик утверждает, что данное происшествие стоит трактовать, как попытку дестабилизации демократии в других странах.
Как стало известно, хакеры планировали получить доступ к данным о крушении малайзийского Boeing в Украине. Хант утверждает, что России следует принять во внимание тот факт, что у данного действия будут последствия, как и то, что им не удастся отправить агентов с химическим оружием в Британию. С учетом того, что нет конкретной информации о хакерах, также как об их принадлежности к российскому правительству, данное заявление нуждается в подтверждениях.
В МИД России, тем временем, данное заявление классифицируют как “шпиономанию”. Кроме того, под данную классификацию, судя по всему, подпадает не только Хант. Результаты прошедшей кибератаки, впрочем, остаются неизвестными.
Как стало известно, хакеры планировали получить доступ к данным о крушении малайзийского Boeing в Украине. Хант утверждает, что России следует принять во внимание тот факт, что у данного действия будут последствия, как и то, что им не удастся отправить агентов с химическим оружием в Британию. С учетом того, что нет конкретной информации о хакерах, также как об их принадлежности к российскому правительству, данное заявление нуждается в подтверждениях.
В МИД России, тем временем, данное заявление классифицируют как “шпиономанию”. Кроме того, под данную классификацию, судя по всему, подпадает не только Хант. Результаты прошедшей кибератаки, впрочем, остаются неизвестными.