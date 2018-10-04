Николай Басков рассказал фанатам о своей детской кличке

Николай Басков пояснил, что его артистизм требовал выхода, однако не всегда это получалось безобидно. Артист благодарен родителям за их терпение, так как, что бы он не натворил, они его никогда не ругали. Певец, будучи на даче у бабушки, срывал ромашки, после чего продавал их по рублю на ЖД вокзале, делая жалостное лицо.В 11 лет исполнитель песен пошел учиться в музыкальный театр. Басков рассказала, что руководитель Александр Федоров сумел рассмотреть у него талант и предсказал ему большое будущее.