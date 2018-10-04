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Ученые опровергли опасность лапши «Доширак»

После тщательного изучения состава макарон быстрого приготовления «Доширак» учёные пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что на самом деле они не так страшны, как принято считать.
Ученые опровергли опасность лапши «Доширак»

Самый главный продукт, который входит в состав макарон, это пшеничная мука. Она абсолютно безвредная, хотя пользы для организма практически не приносит. В самом бульоне имаются крахмал, соль, пальмовое масло и сорбат калия, который содержит в себе сорбиновую и бензойную кислоты. Обе эти кислоты являются природными соединениями, которые входят в состав ягод. Что касается глутамата натрия, то сибирские специалисты уверяют, что его в лапше намного меньше, чем в простом жареном куске говядины.

Страшное слово «мальтодекстрин», которое входит в состав макарон быстрого приготовления, всего лишь вещество, полученное из кукурузного крахмала, и применяется оно в изготовлении детского и диетического питания. Но учёные и врачи рекомендуют не увлекаться ежедневным употреблением в пищу «Доширака», так как лапша довольно калорийный продукт.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:50

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