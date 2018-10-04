Новая функция почтового сервиса Google испугала пользователей Интернета

На первом этапе юзеру предлагается автоматический список обычных ответов, например, приветствия или благодарности. Далее приложение Smart Compose анализирует информацию и уже само делает прогнозы относительно дальнейшей переписки. Мнения пользователей относительно нововведения разделились. Одни посчитали его полезным, а другие увидели в нем нечто устрашающее и испугались.Эксперты в сфере IT-технологий обращают внимание на проблему безопасности. Оказывается, что Smart Compose передает на сервер колоссальный объем информации, начиная с имен, тематики и содержания переписки, и, заканчивая персональными ключами. Представители компании Google не оставили никаких комментариев относительно безопасности пользователей, а лишь отметили, что Smart Compose использует «только обычные фразы».