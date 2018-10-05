В соцсети “Одноклассники” заработала возможность менять обложку профиля

Как сообщается, в качестве фона для “Одноклассников” можно выбрать практически любое изображение. Для удобства пользователей есть возможность использовать любую картинку, которая ранее была загружена в социальную сеть владельцем страницы. Изображения со страниц других людей также можно использовать, как и свои собственные фото, имеющиеся во внутренней памяти телефона, ноутбука или других устройств, вход из которых в соцсеть предусмотрен.По словам авторов, подойдет любое изображение, формат которого jpg или png. Как и в других соцсетях, максимальный размер изображения ограничен, однако, если картинка неподходящей формы, есть возможность обрезать ее.