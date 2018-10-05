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В соцсети “Одноклассники” заработала возможность менять обложку профиля

Социальная сеть “Одноклассники” теперь предоставляет возможность пользователям менять обложку профиля. Новая функция позволяет отредактировать фон по своему усмотрению, благодаря чему страница станет более уникальной.
В соцсети “Одноклассники” заработала возможность менять обложку профиля

Как сообщается, в качестве фона для “Одноклассников” можно выбрать практически любое изображение. Для удобства пользователей есть возможность использовать любую картинку, которая ранее была загружена в социальную сеть владельцем страницы. Изображения со страниц других людей также можно использовать, как и свои собственные фото, имеющиеся во внутренней памяти телефона, ноутбука или других устройств, вход из которых в соцсеть предусмотрен.

По словам авторов, подойдет любое изображение, формат которого jpg или png. Как и в других соцсетях, максимальный размер изображения ограничен, однако, если картинка неподходящей формы, есть возможность обрезать ее.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 02:01

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