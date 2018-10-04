Роналду отстранили от игр за сборную из-за обвинения в изнасиловании

34-летняя Кетрин Майора заявила о том, что в 2009 году в Лас-Вегасе Криштиану Роналду некоторое время домогался её, а потом изнасиловал. Они жили в одном отеле, куда футболист приехал отдыхать со своей семьёй. Сам нападающий рассказывает о том, что между ним и Фернанду Сантушом состоялась беседа. Во время встречи Роналду попросил главного тренера сборной Португалии не звать его в команду до конца этого года, потому что он хочет серьёзно подготовиться к играм в новом клубе.