АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взрыва и возгорания
EUR 75.74 USD 65.42
Курс валют на 04.10.2018

Роналду отстранили от игр за сборную из-за обвинения в изнасиловании

Криштиану Роналду, главного нападающего клуба «Ювентус», обвинили в изнасиловании. По этой причине футболиста отстранили от игр за сборную Португалии. При этом сам спортсмен опровергает высказанное в его адрес заявление.
Роналду отстранили от игр за сборную из-за обвинения в изнасиловании

34-летняя Кетрин Майора заявила о том, что в 2009 году в Лас-Вегасе Криштиану Роналду некоторое время домогался её, а потом изнасиловал. Они жили в одном отеле, куда футболист приехал отдыхать со своей семьёй. Сам нападающий рассказывает о том, что между ним и Фернанду Сантушом состоялась беседа. Во время встречи Роналду попросил главного тренера сборной Португалии не звать его в команду до конца этого года, потому что он хочет серьёзно подготовиться к играм в новом клубе.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Магазин Xiaomi временно продаёт смартфон Redmi S2
Ученые опровергли опасность лапши «Доширак»
Lionsgate представили новый трейлер картины
Роналду отстранили от игр за сборную из-за
Больного раком Николая Караченцова
Юлия Савичева рассказала о своей эмоциональности
Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок в
Глава МИД Великобритании: Россия пожалеет о
Певица Слава сообщила фанатам в Instagram о своей
Groupe PSA заявила об отзыве авто Citroen и
Марина Кравец: Ольга Бузова далеко не дура
Ученые открыли первый спутник планеты за
Rammstein выпустит новый альбом в 2019 году
Эксперты назвали известных знаменитостей, которые
Письмо Генриха VII позволило установить личность
Метеорологи сообщили о первом символическом снеге
Энрике Иглесиас в Киеве на концерте страстно
Умные часы Watch W7 от LG обзавелись
Анна Хилькевич попрощалась с телесериалом
Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль в
Ученые раскрыли тайну нью-йоркской мумии из
Участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков
Конор Макгрегор грозится "снести голову" Хабибу
Вышел первый трейлер фильма «Вице-президент» с
«Мошенничество» по нужде: Удастся ли
Пастор перед смертью назвал роль России в
В середине 2019 года в Россию приедет новый
Альбина Джанабаева “засветила” обнаженную грудь
Цена наушников BeatsX от компании Apple снизилась
В Аргентине на строительной площадке был замечен
Просмотреть все новости