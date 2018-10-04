Брэд Питт пришел на благотворительный концерт Red Hot Chili Peppers с новой подругой
Брэд Питт был замечен на выступлении популярной рок-группы Red Hot Chili Peppers. Актер пришел на благотворительный концерт с новой подругой, ювелирным дизайнером Сэт Хари.
Знакомая Брэда Питта не только известный дизайнер ювелирных украшений, но и нутрициолог. Сэт Хари давно знает участников коллектива Red Hot Chili Peppers. Девушка даже когда-то сопровождала музыкантов во время гастролей и отвечала за их здоровое питание.
Брэд Питт и Сэт Хари шоу покинули вместе. Однако пока неизвестно, это дружеские отношения или новый роман.
Знакомая Брэда Питта не только известный дизайнер ювелирных украшений, но и нутрициолог. Сэт Хари давно знает участников коллектива Red Hot Chili Peppers. Девушка даже когда-то сопровождала музыкантов во время гастролей и отвечала за их здоровое питание.
Брэд Питт и Сэт Хари шоу покинули вместе. Однако пока неизвестно, это дружеские отношения или новый роман.