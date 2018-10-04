Учёные: Приоткрыт секретный механизм действия интуиции

Исследователи сконцентрировали своё внимание на определённых эмпирических данных, т.е. как срабатывала интуиция в гипотетических ситуациях. Считается, что принимать моральные суждения достаточно сложно. Человек складывает интуитивное мнение, но оно имеет существенные недостатки. Учёные сошлись в единой мысли, что механизмы предчувствия одного человека и общества - одинаковы.Международная команда учёных продолжит более глубокое изучение довольно молодой модели АДС, которую они открыли всего четыре года назад.