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Учёные: Приоткрыт секретный механизм действия интуиции

Группа международных учёных продолжает исследования формулы АДС – Агент-Дело-Следствие. Во время экспериментов удалось немного приоткрыть тайную завесу механизма действия интуиции.
Учёные: Приоткрыт секретный механизм действия интуиции

Исследователи сконцентрировали своё внимание на определённых эмпирических данных, т.е. как срабатывала интуиция в гипотетических ситуациях. Считается, что принимать моральные суждения достаточно сложно. Человек складывает интуитивное мнение, но оно имеет существенные недостатки. Учёные сошлись в единой мысли, что механизмы предчувствия одного человека и общества - одинаковы.

Международная команда учёных продолжит более глубокое изучение довольно молодой модели АДС, которую они открыли всего четыре года назад.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Вчера, 23:00

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