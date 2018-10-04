Rammstein выпустит новый альбом в 2019 году

Информацией о выходе нового альбома порадовал фанатов гитарист группы Пауль Ландерс. Ради записи пластинки культовый коллектив снова воссоединился. По словам Ландерса, участники Rammstein хотели, чтобы эта работа была альбомом полноценной команды, а не сборником композиций отдельных ее участников. Он отметил, что пока неизвестно, в каком формате получится пластинка, но слушатели смогут оценить, как звучит Rammstein во время живых выступлений.Ожидается, что новая работа Rammstein выйдет в 2019 году. Примечательно, что между последним альбомом группы и новым временной период составил 10 лет. В настоящее время на выступлениях группа уже исполняет новую песню, которая пока что известна под названием Ramm 4.