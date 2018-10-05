Нейрохирург прооперировал плюшевого медведя

Джексон Макки, владелец плюшевого медведя, болеет гидроцефалией. Заболевание проявляет себя в виде скопления жидкости в голове больного. Данную жидкость необходимо отводить по специальной трубке. По случаю поломки этой трубки мальчик и попал к доктору. Когда операция была назначена, ребенок попросил врача помочь также и игрушке. Специалист надел на медведя маску и, в результате диагностики, выявил дыру в подмышке. После удачной для обоих пациентов операции игрушке выделили отдельную кровать рядом с ребенком.В своем Twitter хирург разместил фото, на котором проходит операция плюшевого медведя, а ниже имеется надпись, поясняющая происходящее на изображении: “Как я мог отказать?”.