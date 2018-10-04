Игра Civilization VI появилась в доступе на iPhone

Решить понравилась ли игра можно за первые 60 ходов, они бесплатные, а потом придётся купить Civilization по цене 1790 рублей. До 16 октября действует 60% скидка в честь адаптирования игры под Apple iPhone. Не все модели телефонов могут поддерживать версию игры, а только iPhone 7 и остальные новые устройства. В случае с владельцами планшетов Civilization станет бесплатной на телефоне.