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Игра Civilization VI появилась в доступе на iPhone

Игра Civilization VI оказалась в доступе на iPhone. Бесплатно смогут ею воспользоваться те, кто раньше играл в это приложение на iPad.
Игра Civilization VI появилась в доступе на iPhone

Решить понравилась ли игра можно за первые 60 ходов, они бесплатные, а потом придётся купить Civilization по цене 1790 рублей. До 16 октября действует 60% скидка в честь адаптирования игры под Apple iPhone. Не все модели телефонов могут поддерживать версию игры, а только iPhone 7 и остальные новые устройства. В случае с владельцами планшетов Civilization станет бесплатной на телефоне.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 22:00

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