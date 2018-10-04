Метеорологи сообщили о первом символическом снеге в Подмосковье
Первый символический снег в Московской области может выпасть уже в ночь на 5 октября. Об этом сообщили в метеоцентре «Фобос».
Кроме Подмосковья незначительные осадки в виде снега могут также пройти и других частях Центральной России. По сообщению синоптиков, в центральный район РФ ожидается прорыв полярных воздушных масс с севера, в результате чего клин холода достигнет Московской области и, возможно, приведет к выпадению так называемого «символического метеорологического снега».
Кроме Подмосковья незначительные осадки в виде снега могут также пройти и других частях Центральной России. По сообщению синоптиков, в центральный район РФ ожидается прорыв полярных воздушных масс с севера, в результате чего клин холода достигнет Московской области и, возможно, приведет к выпадению так называемого «символического метеорологического снега».
Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:43