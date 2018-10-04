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Участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков обвинил коллегу в воровстве еды

Страсти в шоу «Замуж за Бузову» накаляются, ведь в последнем выпуске один из участников, Евгений Назаров, забрал 2 млн и ушел с проекта, чем довел главную героиню до истерики.
Участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков обвинил коллегу в воровстве еды

Поведение Назарова прокомментировал в своем Instagram экс-участник этого проекта Валентин Коробков. Он назвал бывшего соперника предсказуемо подлым, а также ответил, что ни секунды не сомневался, что «эта дешевка» выберет деньги, но не Бузову.

Коробков рассказал, что еще во время съемок шоу Назаров, позиционирующий себя миллионером, «выносил пакетами еду» со шведских столов в отелях, а также «крысил продукты из холодильников» в домах состоятельных итальянцев, в которых тогда жили участники проекта.

Участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков обвинил коллегу в воровстве еды

Помимо этого, он выразил недоумение по поводу жестов остальных участников эфира. В частности Сергея Зеленского и Дениса Лебедева, которые на прощание лишь с улыбкой похлопали экс-соперника по плечу и пожали ему руку.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:43

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