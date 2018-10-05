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Ученые доказали, что хроническое недосыпание приводит к одиночеству

Исследователи из Калифорнийского университета (США) установили, что постоянное недосыпание приводит людей к одиночеству. Такие выводы были получены на основании проведенного эксперимента.
Ученые доказали, что хроническое недосыпание приводит к одиночеству

Ученые наблюдали за группой из 18 человек в возрасте от 18 до 24 лет. Участникам было необходимо полноценно поспать, а затем выполнить несколько тестовых заданий. Впоследствии они должны были пройти тесты после ночи без сна. Одно из заданий заключалось в том, что один испытуемый приближался к другому участнику до того момента, пока тот не произнесет слово «стоп». В результате эксперты выяснили, что люди, которые выспались, подпускали к себе других намного ближе. С помощью МРТ было определено, что мозг тех участников, которые испытывали хронический дефицит сна, воспринимал окружающих как опасность.

Более того, недосыпание приводило к тому, что участники ощущали себя более одинокими, а их плохое настроение нередко распространялось и на отдохнувших испытуемых.


 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 03:00

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