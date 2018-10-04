Письмо Генриха VII позволило установить личность первого исследователя Канады

По словам представителей Бристольского университета, письмо Генриха VII ученые нашли еще в 2009 году. Однако исследовательской команде только сейчас удалось найти в нем утверждение о том, что в январе 1498 Джон Кабот, который, как считается, первым достиг берегов Канады в 1497, и Уильям Вестон получили награды от монарха за открытие Новой земли. Вероятно, Вестон мог участвовать в первой экспедиции Кабота, а во вторую отправился по приказу английского короля Генриха VII.Изначально считалось, что Уильям Вестон лишь продолжил работу Кабота. Предположительно, торговец входил в команду «великих бристольских мореплавателей», упоминающихся в исторических источниках того периода. За экспедицию Уильям Вестон получил 30 фунтов — шестилетний заработок обычного работника.