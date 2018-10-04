АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взрыва и возгорания
EUR 75.74 USD 65.42
Курс валют на 04.10.2018

Письмо Генриха VII позволило установить личность первого исследователя Канады

В письме Генриха VII британские историки обнаружили упоминание о неизвестном первооткрывателе Канады. В ветхой записке возрастом 500 лет король предписывал Уильяму Вестону отправиться к берегам Северной Америки, чтобы исследовать «новые найденные земли».
Письмо Генриха VII позволило установить личность первого исследователя Канады

По словам представителей Бристольского университета, письмо Генриха VII ученые нашли еще в 2009 году. Однако исследовательской команде только сейчас удалось найти в нем утверждение о том, что в январе 1498 Джон Кабот, который, как считается, первым достиг берегов Канады в 1497, и Уильям Вестон получили награды от монарха за открытие Новой земли. Вероятно, Вестон мог участвовать в первой экспедиции Кабота, а во вторую отправился по приказу английского короля Генриха VII.

Изначально считалось, что Уильям Вестон лишь продолжил работу Кабота. Предположительно, торговец входил в команду «великих бристольских мореплавателей», упоминающихся в исторических источниках того периода. За экспедицию Уильям Вестон получил 30 фунтов — шестилетний заработок обычного работника.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Rammstein выпустит новый альбом в 2019 году
Эксперты назвали известных знаменитостей, которые
Письмо Генриха VII позволило установить личность
Метеорологи сообщили о первом символическом снеге
Энрике Иглесиас в Киеве на концерте страстно
Умные часы Watch W7 от LG обзавелись
Анна Хилькевич попрощалась с телесериалом
Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль в
Ученые раскрыли тайну нью-йоркской мумии из
Участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков
Конор Макгрегор грозится "снести голову" Хабибу
Вышел первый трейлер фильма «Вице-президент» с
«Мошенничество» по нужде: Удастся ли
Пастор перед смертью назвал роль России в
В середине 2019 года в Россию приедет новый
Альбина Джанабаева “засветила” обнаженную грудь
Цена наушников BeatsX от компании Apple снизилась
В Аргентине на строительной площадке был замечен
Главный тренер сборной РФ решил дать совет пьющим
Мужу победившей рак звезды «Дома-2» Елены
Анастасию Волочкову раскритиковали за слишком
Приложение Spotife доступно на совместимых
Тренер: Нурмагомедов находится в лучшей форме
Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон
У The Quiet Man появилась дата релиза
Анастасия Костенко о своей беременности:
Украина была готова к бою с Россией в Керченском
Жителей России ожидает рост цен на все
Криштиану Роналду высказался в Twitter об
Жители Бразилии увидели появление черного НЛО
Просмотреть все новости